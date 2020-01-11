США ввели новые санкции против Ирана

США, как и было обещано, ввели новые санкции против Ирана. Они послушать наказание за ракетный удар по базам Америки Ираке. И хотя в этом обстреле никто не пострадал, США все равно приняли решение о новом санкционном давлении.

Как отметили в своём заявлении госсекретарь Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин, новые ограничения будут нацелены на восемь высокопоставленных иранских чиновников, причастных к «дестабилизации» ситуации на Ближнем Востоке. Также в чёрном списке 20 иранских металлургических предприятий. Более внятной информации в СМИ пока нет.

По мнению Майкла Помпео, новые санкции должны изменить иранскую внешнюю политику и сделать ее менее агрессивной.

Однако политические аналитики сомневаются в успешности данного хода, ведь Иран живет под санкциями с семидесятых годов прошлого века и вполне ними свыкся.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 10.01.20

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