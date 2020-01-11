Правительство Франции уступило протестующим по поводу пенсионной реформы

Правительство Франции отзывает из обсуждения пенсионной реформы самый спорный пункт. Речь идёт об увеличении возраста выхода на пенсию. Как сообщает ТАСС, соответсвующее письмо представителям профсоюзов страны направил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Напомним, согласно новым правилам, срок выхода на пенсию для французов отодвигался на два года – с 62 до 64 лет.

«Чтобы продемонстрировать мое доверие к социальным партнерам, я готов отозвать из проекта закона меру, предусматривающую постепенное приближение, начиная с 2022 года возраста [выплат пенсии в полном объеме] к 64 годам в 2027 году», – говорится в документе.

Отметим, что во Франции уже пять недель идёт акция протеста против пенсионной реформе. Так, в минувший четверг в ней приняло участие, по разным оценкам, от 260 до 600 тысяч человек. Накануне в Париже на улицы вышло до 150 тысяч, мирная демонстрация закончилась применением слезоточивого газа из-за присоединения к колонне, шедшей по улицам столицы Франции радикалов, которые начали громить магазины и банки, поджигать мусор и бросать в полицию камни.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 11.01.20

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