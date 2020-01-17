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Пятница, 17 января 2020, 20:33 мск

Новости Экономика

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Мишустин назначил нового главу ФНС России

Назначен новый глава налоговой службы (ФНС). Как сообщается на официальном портале правительства РФ, им стал Даниил Егоров, ранее он занимал должность замруководителя службы. Распоряжение о назначении подписано новым главой правительства РФ, бывшим главой налоговой службы страны Михаилом Мишустиным.

Егоров в ФНС курировал контрольный блок и занимался внедрением цифровых систем, которые позволяют контролировать налоги и в b2b-, и в b2c-секторе, сообщает РБК. В ФНС Егоров провел реформу и ввел автоматизированную систему контроля за НДС, которая позволяет быстро обнаружить разрывы в цепочках уплаты и возмещения НДС. Система позволила сократить разрывы в цепочках уплаты НДС с 8% от всех операций в начале 2016 г. до менее 0,6% в ноябре 2019 г.

Москва, Елена Васильева

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