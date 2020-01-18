S&P определило кредитный рейтинг России на ближайшие 2 года

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте: РФ осталась на уровне «BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.

При этом долгосрочный рейтинг в национальной валюте сохранен на уровне «BBB», а прогноз долгосрочных рейтингов остается стабильным.

Россия так же сохранила позицию в краткосрочных рейтингах по обязательствам в иностранной и национальной валютах, оставшись на уровне «А-3/A-2».

Эксперты Standard & Poor's Global Ratings ожидают от нового кабинета министров России преемственности в макроэкономической политике и продолжения консервативного бюджетирования даже в случае роста расходов.

По мнению экспертов, в текущем году рост экономики усилится, в основном, за счет активизации инфраструктурных проектов: ускорение темпов строительства в этой сфере после прошлогоднего «торможения» может поднять индекс экономического роста до 1,8%. Однако в долгосрочной перспективе высоких темпов не просматривается, тем более что сохраняются риски ужесточения международных санкций. В этом случае специалисты рекомендуют правительству РФ сосредоточить внимание, в первую очередь, на купировании макроэкономических рисков и ограничении масштаба контрсанкций.

«Конституционная реформа, предложенная президентом РФ Владимиром Путиным, предполагает децентрализацию власти, но пока не содержит деталей, в том числе не вносит ясности относительно сценария передачи президентской власти в 2024 году», – цитирует сообщение агентства «Интерфакс».

S&P GR может понизить рейтинг России в течение ближайших 2 лет в случае геополитических событий, повлекших резкое ужесточение в отношении России санкций иностранных государств, в частности, крупных государственных энергокомпаний или системно важных банков, или вторичного рынка гособлигаций. Кроме того, понижение рейтингового статуса возможно в случае значительного ухудшения бюджетных показателей РФ.

Позитивные рейтинговые действия возможны, «если долгосрочные темпы роста ВВП на душу населения достигнут показателя, сравнимого со странами с аналогичным уровнем благосостояния, например, в результате мер правительства по стимулированию экономического роста. Более быстрое, чем ожидалось, накопление бюджетных резервов, смягчающее давление со стороны волатильных, зависящих от сырья доходов, а также эффективные меры, приводящие к сокращению долгосрочного давления на бюджет пенсионных расходов из-за старения населения, также могут привести к повышению рейтинга, заявили в агентстве.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 17.01.20

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