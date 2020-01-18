Глава МВФ прогнозирует новую мировую деперессию

В мире может случиться новая Великая депрессия. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

С начала XXI века разрыв в доходах между странами сократился, но неравенство между самыми бедными и самыми богатыми группами населения продолжает расти.

По словам Георгиевой, сегодняшняя ситуация в мировой экономике напоминает начало XX века, когда развитие технологий и интеграция привели к финансовой катастрофе.

Напомним, Великой депрессией называют мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 года и длившийся до 1939 года. Наиболее тяжело кризис переживали США, Канада, Великобритания, Франция, Германия. Резко сократилось производство, практически остановилось строительство.

В результате Великой депрессии уровень промышленного производства был отброшен на 30 лет назад, в странах с развитой рыночной экономикой насчитывалось около 30 млн безработных; ухудшилось положение фермеров, мелких торговцев, представителей среднего класса. Резко снизилась рождаемость, ухудшилось здоровье населения, выросла смертность.

На фоне этих событий стали популярными радикальные течения, в Германии пришли к власти национал-социалисты.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 18.01.20

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