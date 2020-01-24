Итальянский город выставил на продажу 90 домов по 1 евро

В итальянском городке Бичазза можно купить дом всего за один евро.

Как сообщает газета The Sun, всего на продажу выставлены 90 объектов – они принадлежат мэрии и поэтому проблем с договором купли-продажи не будет. Этой акцией местная администрация решает две проблемы – пристраивает дома, пострадавшие от времени и землетрясений и нуждающиеся в реконструкции, и увеличивает местную общину, которая стремительно убывает.

В сроках реконструкции жилья новые хозяева стеснены не будут. По словам заместителя мэра Франческо Тарталья, Бичазза заинтересована в том, чтоб в нее приезжали не одиночные покупатели, а семьи с друзьями – они смогут объединить усилия и быстрее справиться с ремонтом домов, а также вдохнут в город новую жизнь.

Рим, служба мониторинга

Рим. Другие новости 24.01.20

Тайные покровители и связи: секрет успеха Сергея Гордеева и группы «ПИК». / Курганская прокуратура оценит заявление «Водного союза» об отказе обслуживать канализацию. / Губернатор Артюхов решил не менять риторику ежегодного послания: будет говорить о качестве жизни ямальцев. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»