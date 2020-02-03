В Приморье начали впускать грузовики с овощами из Китая, чтобы избежать дефицита и роста цен

В приморье заработали автомобильные пункты пропуска транспорта из Китая. Грузовики везут в регион овощи, которых стало не хватать из-за закрытия границ и карантина по коронавирусу.

Как сообщает сайт правительства Приморья, ограничение по перевозке овощей было снято из-за того, что ученым удалось доказать – коронавирус не живет вне организма дольше нескольких минут.

«Без человека вирус в окружающей среде не стойкий, на коробке живет всего несколько минут, поэтому запрещать завозить овощи и фрукты было бы нецелесообразно. В понедельник, 3 февраля, грузовое автомобильное сообщение между Китаем и Приморским краем было открыто», – подчеркнули в минпромторге Приморья.

По сообщениям Роспотребнадзора, на данный момент в Приморском крае нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом. У всех пациентов, которые были обследованы на заболевание, – отрицательные результаты.

Отметим, что из-за того, что на границе с Китаем переждали карантин десятки фур, в Приморье выросли цены на овощи и фрукты, в некоторых городах и населенных пунктах исчезли из продажи китайские огурцы, помидоры, сладкий перец, а местные тепличные хозяйства начали повышать цены на свою продукцию. Так, килограмм приморских огурцов стал стоить 350-400 рублей и магазины с рынками отказывались брать их на реализацию.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 03.02.20

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