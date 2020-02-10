Китай поможет бизнесу преодолеть последствия вспышки коронавируса

Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что Китаю необходимо стабилизировать экономику и предотвратить массовые увольнения в связи со вспышкой коронавируса.

Во время встречи в китайском Центре по контролю и профилактике заболеваний Си, который охотно позировал прессе в медицинской маске, сказал, что главная цель этого года – минимизация потерь и, по возможности, рост экономики.

По мнению главы КНР, повод для оптимизма есть, поскольку воздействие коронавируса будет кратковременным. Государство готово помогать компаниям восстанавливать производство и компенсировать убытки тем, кто серьезно пострадал, сообщает СNN.

Также Си отметил, что Китай должен работать над увеличением онлайн-потребления. Это хорошо, в том числе, и в контексте вспышки коронавируса.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 10.02.20

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