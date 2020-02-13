Автоперевозчики Приморья просят компенсаций за коронавирус

Заплатить компенсации за вынужденные простои из-за коронавируса просят у правительства РФ автоперевозчики Приморья. Они уже считают свои первые потери: вспышка в Ухане оставила транспортные компании, занимавшиеся перевозом туристических групп из Китая, без заработка. Купленные под эти цели автобусы простаивают. Когда закончится всплеск заболеваемости новым вирусом – никто не знает.

В связи с этим, как сообщает портал новостей Владивостока vl.ru, пленум Приморской организации общероссийского профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства принял решение обращаться к правительству России за помощью.

«В связи с закрытием пунктов пропуска на границе с Китаем прекратились международные пассажирские перевозки, и это оставило без работы более двух тысяч водителей, – рассказал vl.ru председатель Приморской организации профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Юрий Пошивайло. – С 24 января люди находятся в отпуске без содержания, и когда они смогут приступить к работе, неизвестно. Всего в отрасли простаивает более 400 машин. Другой работы для этих автомобилей сейчас нет и в ближайшее время не будет».

Автотранспортные предприятия, по словам Пошивайло, несут значительные убытки. Кроме водителей, пойти в отпуск без сохранения заработной платы пришлось слесарям, инженерно-техническому персоналу. «Приморавтотранс», например, приобрел большое количество новых автобусов за счет кредитных средств и в лизинг. Из-за того, что перевозки через границу остановились, поступления доходов тоже прекратились, и предприятие получит штрафы.

Компании считают, что в ситуацию должно вмешаться правительство – профсоюз отправил обращение лично премьер-министру Михаилу Мишустину. В нем три предложения – субсидировать выпадающие доходы автотранспортных предприятий, помочь приостановить графики выплаты кредитов и лизингов на период остановки действия автопереходов и не начислять пени и штрафы за задержку выплаты налогов, пока переходы полностью не возобновят свою деятельность.

Владивосток, Елена Васильева

Владивосток. Другие новости 13.02.20

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