В США подешевело вино – выросло слишком много винограда

В США начали падать цены на местное вино. Во всем виноват виноград – его в Калифорнии выросло слишком много. Кризис перепроизводства сделал свое дело и теперь, говорят эксперты, бокал вина для американцев дешев как никогда.

Роб Макмиллан, основатель винного подразделения банка Силиконовой долины и автор ежегодного доклада о состоянии винодельческой отрасли, прогнозирует, что потребители вина в США будут наслаждаться «лучшей розничной ценой вина за 20 лет».

Как сообщает СNN, виноградники в Северной Калифорнии начали высаживать тысячи гектаров новых лоз в 2016 году, и благодаря более эффективным методам сбора урожая это привело к более обильному урожаю винограда. Вина стали делать еще больше, но спрос на него в торговых сетях не вырос. Американцы предпочитают крепки алкоголь и готовые коктейли, вино не вызывает у них большого желания выпить. Низкий спрос уронил цены до нижних пределов.

Чтобы вернуть рынок к равновесию, калифорнийские производители должны будут сократить производство и количество плодоносящих лоз. Для стабилизации цен на виноград потребуется не менее 2-3 лет, говорят эксперты.

Нью-Йорк, Елена Васильева

Нью-Йорк. Другие новости 17.02.20

Казахские бизнесмены заинтересовались курганской рыбой, колбасамии и сладостями. / «Экзотическая схема»: власть ищет рычаги поднять доходы населения и безболезненно обеспечить трансфер. / ЦБ четыре года будет перечислять доход от продажи акций Сбербанка в бюджет. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»