Горно-обогатительное подразделение компании ЕВРАЗ – Качканарский ГОК автоматизирует производство железорудного сырья (агломерата) на своем производстве.

В частности, как рассказали на комбинате, на агломашине № 1 ГОКа уже внедрена современная автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП).

Система создана на базе современного высокопроизводительного контроллера, который собирает и анализирует данные о 40 технологических параметрах процесса спекания агломерата и более чем 30 узлах и агрегатах комплекса агломашины. Вся информация в режиме реального времени выводится на мониторы пульта управления комплексом. Оценивая информацию, оператор корректирует режим работы.

До конца 2020 года на ЕВРАЗ КГОКе будет автоматизирована и агломашина № 2, а также модернизирована система управления первичного смешивания аглошихты и система увлажнения выделенного агломерата для повторного спекания. Все оборудование будет работать в едином комплексе АСУ ТП, и аглоцех полностью перейдет на автоматизированное управление всем технологическим оборудованием и процессами.

«Используя IT-технологии в производстве, мы создаем современную систему, которая обеспечит надежное управление производством агломерата. В перспективе система позволит повысить качество и эффективность на выпуске готовой продукции ЕВРАЗ Качканарского ГОКа», – отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарев.

Сумма затрат на реализацию проекта автоматизации двух агломашин на ГОКе составит порядка 25 миллионов рублей.

Качканар, Святослав Булгарин

Качканар. Другие новости 18.02.20

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