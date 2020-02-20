В России прекращается производство легендарных холодильников

«Саратовское электроагрегатное производственное объединение» прекращает выпуск холодильного оборудования. Производство легендарных холодильников «Саратов» стало нерентабельным, сообщили в региональном Минпромэнерго.

В министерстве указали, что на рынке холодильного оборудования наблюдается высокий уровень конкуренции. «ООО «СЭПО-ЗЭМ» является частным предприятием, и, как и в любом подобном случае, решение об оптимизации той или иной производственной линии принимается собственниками и акционерами», – отмечается в сообщении.

Минпромэнерго добавили, что такие меры «вызваны неэффективной работой менеджмента организации». В то же время региональное правительство внимательно следит за сложившейся ситуацией.

«Уже проведены встречи руководства министерства промышленности и энергетики региона с менеджментом завода. Прорабатываются варианты нормализации финансово-экономического положения», – сообщили министерстве.

Финансовые проблемы на заводе наблюдаются уже не первый год. Так летом 2019 года на предприятии прошли массовые сокращения – работу потеряли 450 человек.

Саратов, Зоя Осколкова

Саратов. Другие новости 20.02.20

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