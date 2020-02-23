Финский чиновник предложил объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России

Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Юго-Восточную Финляндию следует объединить в особую экономическую зону (ОЕС). Об этом заявил мэр финского города Савонлинна Янне Лайне.

Вопрос был поднят в ходе встречи представителей финских городов Савонлинна, Иматра, Коувола, Лаппеенранта и Миккели с администрацией Санкт-Петербурга, сообщает Yle.

Начать предлагается с совместного проекта Business Growth and Innovation Corridor, на основе которого и можно будет создать ОЕС.

Экономическое объединение трех регионов существенно облегчит передвижение людей, капитала и услуг, считает Лайне. По его мнению данные проект может претендовать на финансирование от ЕС в рамках программы приграничного сотрудничества. Предварительная сумма – около 80 млн евро.

Санкт-Петербург, Анастасия Палей

Санкт-Петербург. Другие новости 23.02.20

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