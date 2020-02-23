В Кабардино-Балкарии во время детского приема в поликлинике распивали шампанское и устроили драку

В Терской районной больнице (Кабардино-Балкария) разгорелся скандал. Жительница района привела на прием ребенка с высокой температурой.

Ожидание оказалось долгим. «Время 11 часов – мы прошли по кабинетам всех детских врачей, но ни один из них не ведет прием», – рассказала женщина.

Зайдя еще в один кабинет, она обнаружила там шесть человек, распивающих шампанское. Включив видеозапись на телефоне, женщина предъявила им претензии, но недовольную вытеснили из кабинета и отправили к заведующей.

В кабинете у начальницы обнаружились посторонние дамы: одна из них выкладывала на стол духи и косметику, другая вместе с заведующей с любопытством рассматривали предлагаемый товар. Обе гостьи вступили в перепалку с недовольной матерью.

Одна тоже включила запись на телефоне и начала угрожать посетительнице: «Я тоже напишу на вас жалобу. На том основании, что вы заходите и на нас орете. Не хотите спокойно разговаривать». На реплику разъяренной матери: «Вы где находитесь? Вы находитесь в поликлинике, без маски и присаживаетесь на приеме!» любительница покупать косметику в рабочее время продолжила твердить: «Вы на нас орете. Я жалобу напишу». А когда рассерженная женщина вышла и закрыла за собой дверь, бросилась за ней в коридор.

Разнервничавшаяся мать ударила ее по руке и выбила телефон, и тут гостья заведующей сменила тон и тоже начала орать: «Ты что – больная?! Ты на кого руку подняла?! Ты берега попутала?!»

За происходящим молча наблюдала очередь из детей и – тоже молча – заведующая медучреждением. Обе участницы конфликта выложили видео в Интернет.

В министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии заявили, что накажут врачей, распивавших шампанское в рабочее время. К ответственности так же привлекут заведующую.

Нальчик, Артем Рокотов

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