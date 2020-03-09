Опять Россия виновата – Трамп объяснил, кто обвалил финансовые рынки мира

Россия снова виновата: президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на мировом нефтяном рынке, который падает уже почти сутки. В своём сообщении в Твиттере лидер Америки сообщил, что рынок нефти обвалили разногласия между Саудовской Аравией и Россией, которые не смогли достигнуть компромисса в рамках сделки ОПЕК+.

Кроме того, в число виноватых в происходящем на финансовых рынках попали СМИ, которые пишут фейковые новости.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 09.03.20

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