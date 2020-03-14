Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft ради благотворительности и борьбы с изменением климата

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс вышел из совета директоров.

Эта информация содержится в официальном заявлении компании, опубликованном 13 марта. В нем, в частности, сообщается, что Гейтс по-прежнему будет советником генерального директора компании по техническим вопросам, но основные свои усилия бизнесмен намерен направить на благотворительность и вплотную заняться решением проблем в области здравоохранения, образования, вопросами глобального изменения климата и т.д.

Компания Microsoft была основана в 1975 году Гейтсом и Полом Алленом. она является одним из крупнейших производителей программного обеспечения.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 13.03.20

Испания переходит на чрезвычайное положение из-за коронавируса. / Экс-глава Бабаюртовского района получил «условку» за хищение из бюджета. / Куйвашев попросил у госбюджета денег для бизнеса на строительство мусоросортировок. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»