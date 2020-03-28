Роснефть прекращает деятельность в Венесуэле

Роснефть заявила о прекращении деятельности в Венесуэле. Все активы, размещенные в этой стране решено продать.

«Сегодня «Роснефть» заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях.

По итогам заключенного соглашения все активы и торговые операции ПАО «НК «Роснефть» в Венесуэле и/или связанные с Венесуэлой будут проданы, закрыты или ликвидированы», – сообщили в компании.

С 2010 года «Роснефть» вложила в проекты в Венесуэле 9 млрд долларов в виде кредитов, покупок долей в проектах и расходов на эти проекты, писало в 2019 году агентство Reuters, заявляя, что компания инвестирует в проекты в Венесуэле только в целях поддержки правящего в стране режима Николаса Мадуро, и подчеркивая, что правительство Венесуэлы использует «Роснефть» для обхода санкций США.

В начале текущего года спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс сообщил, что российские компании контролируют более 70% нефти, добываемой в Венесуэле.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 28.03.20

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