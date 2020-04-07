Аналитики подсчитали личные потери Трампа из-за пандемии

Президент США Дональд Трамп за месяц потерял треть своего состояния. Такого мнения придерживаются эксперты Forbes. Пандемия коронавируса в первую очередь ударила по коммерческой недвижимости, которая составляет основу бизнес-империи миллиардера.

«Вот к чему мы пришли: чистая стоимость активов Трампа теперь оценивается в 2,1 млрд долларов – на 1 млрд долларов меньше, чем месяц назад. Эта оценка, безусловно, еще изменится, поскольку движение каждого биржевого индекса сейчас похоже на электрокардиограмму», – говорится в публикации Forbes.

Коммерческая недвижимость явно переживает кризис из-за ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Акции нескольких девелоперских компаний, включая Boston Properties и Vornado Realty Trust, подешевели в среднем на 37%. Этот же дисконт аналитики применили к стоимости активов Трампа.

До пандемии коммерческая недвижимость американского лидера оценивалась в 1,9 млрд долларов после вычета долговых обязательств. К 18 марта эта сумма сократилась до 1,2 млрд долларов. В частности, проблема заключается в том, что почти 12 тысяч кв. м. торговых площадей, принадлежащих Трампу, находятся на Манхэттене.

«Сегодня Нью-Йорк напоминает город-призрак. Офисные помещения в наши дни тоже не кажутся безопасной инвестицией, особенно если эксперимент по работе на дому в Америке окажется успешным», – заключили аналитики.

Кроме того, президент США владеет более 500 объектами жилой недвижимости по всей стране. Пока сложно определить, какие потери будут в этой отрасли, одно ясно точно, покупатели вряд ли решатся на самые большие финансовые вложения в своей жизни лишь после виртуального тура по квартире. К тому же с 1 по 18 марта акции пяти публичных компаний, владеющих жилой недвижимостью, подешевели в среднем более чем на треть.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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