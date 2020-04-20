На строительстве медцентров по борьбе с Covid-19 используется металл ЕВРАЗа

Более 800 тонн металлопроката ЕВРАЗа отправлено на строительство медицинских центров для борьбы с коронавирусной инфекцией на территории России. Отгрузку производила трейдинговая компания «ЕВРАЗ Металл Инпром» (ЕМИ).

ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК произвели для строительства фасонный и сортовой прокат: двутавр, лист, арматуру, угол, швеллер. Металлопрокат поставлен на строительство медцентров в Москве, Ростове-на-Дону, Оренбурге, Челябинске, Новосибирске, Уфе, Красноярске. Сегодня на всех стройплощадках завершена заливка фундаментов, строители приступили к монтажу зданий.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Covid-19 в различных регионах России Минобороны РФ строит 16 специализированных медцентров общей ёмкостью 1600 койко-мест, оснащенных необходимым медицинским оборудованием. Медцентры должны быть готовы к середине мая.

ЕВРАЗ НТМК выпускает более 300 видов цельнокатаных строительных балок высокой прочности, швеллеры с параллельными гранями и с уклоном внутренних граней полок от №16 до № 30, №40. Металлопрокат обладает лучшей несущей способностью, выдерживает высокий уровень напряжения, а также дает экономию металла.

«ЕВРАЗ Металл Инпром» обеспечивает своевременную поставку металлопроката, прорабатывает логистику, индивидуальные условия и дает обратную связь по покупке металлопроката практически 24 часа в сутки.

Екатеринбург, Тамара Барабанова

Екатеринбург. Другие новости 20.04.20

«Коллапс на уровне всего государства!» Российский уголь остановил украинские шахты. / На Урале ввели ограничение на продажу алкоголя. / Глава Российского зернового союза рассказал о последствиях «гречневой лихорадки». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»