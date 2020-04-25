Россия резко сокращает экспорт нефти на фоне соглашения ОПЕК+ о стабилизации мирового нефтяного рынка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно условиям сделки, РФ должна будет сократить добычу сырья примерно на четверть – до 8,5 млн баррелей в сутки. Договоренности вступаю в силу с 1 мая. Во второй половине апреля Россия увеличила добычу, но в мае поставки сырья марки Urals через морские порты, по оценке международного ценового агентства Argus, снизится до уровня 2014 года.

Ежесуточные объемы отгрузки по сравнению с апрелем сократятся на 885 тысяч баррелей в сутки: до 5,36 млн тонн. Суммарный объем отгрузки всех сортов нефти сократится на 940 млн баррелей в сутки. Эта информация уже поддержала цену на нефть Urals – скидка на баррель нефти от уровня цен марки Brent уменьшилась в балтийских портах по сравнению с началом апреля на 3,90 доллара – до 0,8 доллара.

При этом отмечается, что поставки нефти через российские порты могут и увеличиться, так как нефтяные компании не определились, отправлять ли им больше нефти на экспорт или перерабатывать ее на своих НПЗ.

Ранее сообщалось, что в условиях сокращения спроса на нефтепродукты из-за последствий распространения коронавируса европейские НПЗ, являющие постоянными потребителями российской нефти, начали переходить на более дешевое сырье, предлагаемое Saudi Aramco. Например, поставки сырья марки Urals в Нидерланды планируется сократить на 41%.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 25.04.20

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