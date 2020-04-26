В России планируют начать поэтапную отмену ограничительных мер для бизнеса

В России планируют начать отмену ограничительных мер для бизнеса, введенных в связи с пандемией COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 30 апреля подготовить предложения по поэтапному снятию запретов, установленных для предпринимателей из-за коронавирусной инфекции.

При этом уже завтра Пенсионный фонд РФ должен представить выверенные данные об организациях и индивидуальных предпринимателях, работающих в стране. А Роспотребнадзор должен озвучить предложения об организации взаимодействия с бизнесом для обсуждения вопросов, связанных с продолжением работы в условиях распространения коронавируса.

Напомним, сейчас в большинстве регионов страны действует режим всеобщей самоизоляции, подразумевающий работу только продуктовых магазинов и аптек, а также ряда производственных предприятий. Малый и средний бизнес, как правило, находится в простое и несет убытки. При этом обещанное федеральным правительством и региональными властями сохранение зарплат работодатели в этой сфере гарантировать не могут, так как у них нет доходов.

Ранее заявлялось: если ограничительные меры против коронавируса будут затягиваться, экономика России в 2020 году может просесть на 20%.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 26.04.20

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