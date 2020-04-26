Россия приостановила экспорт зерновых – об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства.

«После вывоза всего задекларированного в рамках квоты зерна экспорт пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, будет остановлен до 1 июля 2020 года – заявили в ведомстве. – ФТС прекращен выпуск новых деклараций для целей экспорта».

При этом отмечается, что нетарифная квота на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн, установленная с 1 апреля текущего года, сегодня выбрана в полном объеме.

В министерстве считают, что запрет поможет стабилизировать цены на зерновые и обеспечить собственные потребности страны в зерне и продуктах его переработки.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 26.04.20

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