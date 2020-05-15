Названо имя возможного первого долларового триллионера

Аналитики подсчитали, что в 2026 году в мире появится первый триллионер. Велика вероятность, что им будет основатель Amazon Джефф Безос. Об этом сообщает Comparisun.

В настоящее время состояние Безоса оценивается в 144 млрд долларов. По мнению экспертов, бизнесмен прирастит капиталы за счет возросшего спроса на онлайн-покупки, связанного с пандемией коронавируса.

Акции Amazon в этом году значительно подорожали. По подсчетам аналитиков, Безос увеличил свое состояние на 29,4 млрд долларов.

Вторым триллионером в 2027 году может стать девелопер из Китая Сюй Цзяинь. Претендентом на третье место стал основатель Alibaba Group Джек Ма. Его состояние достигнет триллиона долларов в 2030 году.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 15.05.20

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