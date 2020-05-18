В Японии началась рецессия

Экономика Японии впала в рецессию, а пандемия коронавируса, видимо, еще больше усугубит ситуацию.

Согласно опубликованным в понедельник правительственным данным, третья по величине экономика мира сократилась на 0,9% в период с января по март по сравнению с предыдущим кварталом.

Экономика Японии уже плохо себя чувствовала до вспышки: в конце прошлого года экономическая активность сократилась, поскольку страна пошла на повышение налога с продаж и столкнулась с последствиями Тайфуна Хаджибис – мощного шторма, обрушившегося на страну прошлой осенью.

Том Лирмут, японский экономист Capital Economics, сообщил в своей аналитической записке, что экономике Японии уже очень скоро станет гораздо хуже – во втором квартале она упадет на 12% по сравнению с предыдущим кварталом, сообщает CNN.

Токио, Елена Васильева

Токио. Другие новости 17.05.20

В России могут разориться до миллиона малых и средних предприятий. / Одни беднеют, другие наоборот: трое россиян вошли в число самых богатых граждан Великобритании. / COVID-19 может вновь обвалить финансовые рынки. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»