Британская королевская семья потеряла миллионы из-за пандемии

Бюджет королевской семьи Великобритании сократится на 17,8 млн фунтов стерлингов из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом пишет The Sun.

Издание ссылается на письмо лорда-камергера королевского двора Уильяма Пила. В документе говорится, что доходы британской королевской семьи снизятся на треть. «Кризис уже проверил нашу устойчивость, способность к адаптации и готовность… Он также оказал значительное влияние на деятельность всей королевской семьи… Мы предполагаем, что пройдет еще много недель, если не месяцев, прежде чем мы сможем вернуться к работе в обычном режиме. Несомненно, впереди очень трудные времена», – пишет лорд-камергер.

По данным таблоида, в 2019 году доход королевской семьи составил 70 млн фунтов стерлингов. В частности, бюджет пополняется за счет туристов, которые желают посетить королевские дворцы. В связи с пандемией двери исторических зданий этим летом будут закрыты.

Кроме того, королевской семье принадлежит компания Crown Estates, владеющая торговыми центрами и элитной недвижимостью. Очевидно, что прибыль фирмы также заметно сократится.

Лондон, Зоя Осколкова

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