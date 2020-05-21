Глава Красноярского края просит включить СМИ в пострадавшие от пандемии отрасли

Губернатор Красноярского края Александр Усс направил обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину. Глава региона просит включить деятельность средств массовой информации в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии.

«Из-за непростой экономической ситуации резко сократились объемы рекламного рынка, а с ними и доходы СМИ, что может привести к остановке или даже прекращению работы редакций», – приводит словам губернатора пресс-служба.

По данным правительства края, СМИ потеряли более чем 70% рекламного дохода. При этом объем работы по информированию населения существенно вырос.

Ранее в Красноярском крае приняли меры поддержки для СМИ, относящихся к малому и среднему бизнесу. Для компаний, основным видом деятельности которых является издательство, а также распространение теле- и радиопрограмм, предоставлены налоговые льготы.

Стоит отметить, что губернатор Красноярского края и заксобрание региона являются учредителями газеты «Наш Красноярский край». Кроме того, краевое агентство печати и массовых коммуникаций осуществляет полномочия учредителя «Дирекции краевых телепрограмм».

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 21.05.20

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