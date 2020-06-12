Большинство предпринимателей не могут получить льготные кредиты под 2%

Большинство предпринимателей не могут получить льготные кредиты под 2% – к такому выводу пришли в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте России, проведя контрольную закупку.

Напомним, с 1 июня предприниматели, работающие в отраслях, признанных пострадавшими от коронавируса, могут воспользоваться кредитами под 2% годовых сроком на 12 месяцев с возможностью не возвращать кредит при сохранении 90% занятости в коллективе.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате омбудсмена, в рамках контрольной закупки с 1 по 9 июня в 38 регионах РФ были поданы 182 заявки на получение кредитов в 5 банках (Сбербанк, ВТБ Банк, МСП Банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк).

Банки одобрили 37% заявок, оставили на рассмотрении 46%. 17% заявок отклонили, причем более половины без указания причин. В 36% случаях предпринимателям сообщили, что они не подходят под условия выдачи льготного кредита (не соответствует ОКВЭД, в штате всего один сотрудник, имеется просроченная задолженность по оплате иного кредита – даже незначительная. Еще 7% отказов отнесены к категории «Прочее».

В аппарате омбудсмена отмечают, что всего в программе кредитования под 2% участвуют около 20 банков, что вдвое меньше, чем было участников кредитования под 0%. В новой программе не участвуют такие крупные кредитные организации, как Альфа-Банк и «Открытие».

Пакет запрашиваемых документов в разных банках заметно отличается: в одном банке запрашивают в 5-6 раз больше документов, чем в другом.

Ранее предприниматели выяснили, что получить беспроцентные кредиты на выплату зарплат, тоже обещанные пострадавшим от пандемии, практически невозможно.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 12.06.20

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