Китайцы вышли из карантина и начали скупать дорогие сумки, обувь и ювелирные изделия

Китайские покупатели вышли из карантина и начали скупать предметы роскоши, сообщает CNN.

Речь, в основном, идет о сумках, люксовой обуви и ювелирных украшениях. Это несколько обнадеживает мировые бренды, потерявшие в пандемию большую часть продаж и заставляет их переосмыслить то, как они ведут бизнес, чтобы противостоять разрушительным, всемирным ударам по продажам в этом году, а также изменению покупательских привычек во всех странах, страдающих от рецессии.

«Тиффани» на этой неделе отчиталась, что Китай – яркое пятно на карте их ювелирного бизнеса, и что розничные продажи там выросли примерно на 30% в апреле и на 90% в мае по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года.

Китай рванул вверх на фоне падения примерно на 40% глобальных чистых продаж Tiffany в мае. «Результаты нашей деятельности в материковом Китае, который был первым рынком, затронутым вирусом, свидетельствуют о том, что в настоящее время идет активное восстановление», – заявил генеральный директор компании Алессандро Больоло во время отчета по прибыли.

Другие повторили подобные мысли. В прошлом месяце Burberry заявила, что продажи ее одежды, сумок и аксессуаров в Китае «уже опережают прошлый год и продолжают демонстрировать тенденцию к улучшению».

Швейцарская ювелирная и часовая компания Richemont в последние недели также отчиталась высоком спросе в прошлом месяце с момента открытия 462 бутиков в КНР.

«Данные показывают, что Китай находится в режиме восстановления», – отмечает аналитик Bernstein Лука Солка. Исследователи из его фирмы создали «индекс отскока» для отслеживания доверия потребителей, который указывает на то, что настроения среди китайских покупателей значительно улучшились в течение мая.

По словам Клаудии Д'Арпизио, партнера консалтинговой компании Bain, из-за недавнего подъема Китай может стать единственным рынком, на котором розничные продавцы предметов роскоши в этом году увидят рост.

«На самом деле это было очень, очень позитивно», – сказал CNN Business Эдгардо Осорио, основатель итальянской обувной марки Aquazzura. По его мнению, Китай всегда был в лидерах по отзывчивости клиентов на предлагаемые товары.

Китайские клиенты могут тратить больше денег на товары дома, потому что они не могут путешествовать. Аналитики считают, что две трети продаж от китайских покупателей обычно происходят за пределами Китая.

Но большая часть мира все еще сталкивается с пандемией, ограничивающей зарубежные поездки и возможности людей тратить любые лишние деньги.

«Вместо того, чтобы отправиться в отпуск, китайцы могут купить сумку Chanel», – сказал Ффлур Робертс, глава отдела исследований предметов роскоши в Euromonitor, добавив, что рост расходов на люкс также происходит в других странах, включая Южную Корею.

Восстановление в Китае важно, потому что покупатели там жизненно важны для мирового рынка предметов роскоши. По словам Бэйна, на них приходится 35% всех продаж по всему миру. Через пять лет, по оценкам консалтинговых компаний, этот показатель может возрасти почти до 50%.

Но успех в Китае – это только часть истории. Поскольку покупатели в других местах остаются дома и не делают роскошные покупки, перебросив деньги только для необходимых покупок.

Аналитики агентства Bain прогнозирует, что мировые продажи люксовых товаров могут сократиться на 35% в этом году, при этом ожидаемая выручка составит от 180 до 220 миллиардов евро (от 204 до 250 миллиардов долларов). Это существенно меньше по сравнению с 281 миллиардами евро (319 миллиардов долларов), которые принесли продажи люкса в прошлом году.

Аналитики отмечают, что пока турбизнес стоит, брендам, возможно, придется адаптировать предложения на каждом рынке. Например, строить больше бутиков для платежеспособных клиентов или развивать онлайн-продажи.

Например, швейцарская часовая компания Patek Philippe недавно начала продавать часы в Интернете – и это произошло впервые в ее истории.

Это предполагает небольшой сдвиг продаж, хотя некоторые бренды говорят, что привлекательность похода в магазин лично не исчезнет в ближайшее время.

«Для меня мои бутики – как дом, я украшаю их как свой дом», – рассказал CNN основатель итальянской обувной марки Aquazzura Эдгардо Осорио.

И хотя Осорио защищает важность обычного магазина дл понимания концепции бренда, он признал, что коронавирус заставил его задуматься о своей стратегии развития. В частности, он решил упростить свой бизнес и вместо выпуска четырех коллекций в год делать только две. Он также поручил своей команде перезапустить веб-сайт, чтобы стать более мобильным.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 15.06.20

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