Счетная палата признала неэффективными траты на Северный Кавказ

Счетная палата опубликовала отчет о нарушениях и системных недостатках, которые были выявлены при реализации госпрограммы развития Северо-Кавказского федерального округа. Почти половина показателей госпрограммы остались не достигнуты.

Уровень трат денег на регион оказался высоким – 97%. Однако такие плановые показатели как объем инвестиций, уровень безработицы, количество созданных рабочих мест, оказались достигнуты на 51%.

«В целом реализация госпрограммы в 2019 году оценивается как недостаточно эффективная, а механизмы управления рисками и меры по их минимизации, оцениваются как недостаточно действенные», – констатировала аудитор СП Светлана Орлова.

К подобным выводам специалисты СП приходили и раньше. Так, в 2017 году не были достигнуты плановые значения по 40% показателей госпрограммы, в 2018 году – по 60%. Систематическое неисполнение показателей госпрограммы ведет к рискам недостижения их значений и в плановом периоде 2020-2022 годов.

Кроме того, результаты деятельности институтов развития, финансируемых в рамках госпрограммы, не позволили ускорить развитие региона и достичь структурных изменений в экономике СКФО.

«Так, из полученных в 2016-2019 гг. средств федерального бюджета в сумме 12,4 млрд рублей АО «Корпорация развития Северного Кавказа» направлено на реализацию инвестпроектов только 3,4 млрд рублей, а 9 млрд рублей не использовано. Учитывая, что конечной целью предоставления средств является реализация инвестпроектов в СКФО, деятельность Корпорации как института развития можно признать неэффективной», – заключили аудиторы.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.06.20

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