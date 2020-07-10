Harley-Davidson сокращает рабочих из-за пандемии

Harley-Davidson сократит около 13% сотрудников. Таким образом компания пытается избежать финансовых потерь, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Wall Street Journal.

По данным издания, увольнение ждет 700 человек. Они лишатся работы до конца 2020 года.

Отмечается, что финансовые трудности возникли у Harley-Davidson задолго до пандемии, во время которой заводы компании останавливали свою работу. Также в Harley-Davidson решили повременить с выпуском новых моделей, которые были ориентированы на молодежь.

Ранее о планах сократить персонал объявили и другие известные американские компании: United Airlines, Levi Strauss и Wallgreens Boots.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 10.07.20

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