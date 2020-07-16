Экономика Китая выросла на 3,2 процента после коронавирусного обвала

Экономика Китая снова растет после худшего трехмесячного периода спада за последние десятилетия.

По данным государственной статистики, опубликованной в четверг, вторая по величине экономика мира выросла на 3,2% в период с апреля по июнь по сравнению с прошлым годом. Аналитик, между тем, прогнозировали более скромный результат – рост на 2,5 процента. Данный показатель также означает, что Китай предотвратил рецессию.

В первом квартале экономика КНР объемом в 14 триллионов долларов сократилась на 6,8%, что является худшим падением за один квартал с тех пор, как Китай начал публиковать эти данные – то есть с 1992 года, сообщает CNN.

Рост в этом квартале подтвердил бы, что «поствирусное восстановление происходит в Китае, по крайней мере, на один-два квартала быстрее, чем в остальном мире», – пишут аналитики ANZ Research.

Напомним, Китай стал первым эпицентром вспышки коронавируса в мире и первым, кто принял драконовские меры для подавления распространения вируса в виде тотального карантина с остановкой экономики.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 16.07.20

Махинации на 67 млн: топ-менеджер «Почты России» отправлен под домашний арест. / Побережью США угрожает серьезный разлив нефтепродуктов. / На Сахалине при строительстве детсада украли почти 50 млн рублей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»