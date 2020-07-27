Золото рекордно подорожало

Стоимость золота достигла рекордного с 2011 года значения – 1938 долларов за унцию. Об этом свидетельствуют данные с биржи.

По сравнению с предыдущей сессией в ходе торгов цена выросла на 41 доллар. Таким образом, стоимость золота обновила исторический максимум, который держался с 2011 года, когда драгоценный металл оценивался в рекордные 1923,7 доллара.

Эксперты объясняют резкое подорожание золота ослаблением доллара по отношению к евро, низкими процентными ставками в США и опасениями по поводу второй волны коронавируса, пишет Bloomberg.

Стоит отметить, что с введением карантинных мер в начале этого года золото начало стремительно дешеветь. В начале марта его цена рухнула с 1700 до 1450 долларов за унцию. Только в начале июля драгметалл начал прибавлять в стоимости. Некоторые аналитики считают, что в ближайшее время котировки золота могут вырасти до 2000 долларов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.07.20

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