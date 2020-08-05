Золото вновь подскочило в цене

Стоимость золота превысила отметку в 2000 долларов за унцию. Таким образом, драгоценный металл с начала года подорожал более чем на треть.

Цена золота на спотовом рынке в среду составила 2037,05 доллара за унцию, что на 0,9% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Цена поднималась до рекордных 2039,93 за унцию в ходе торгов, передает Bloomberg.

По словам экспертов, привлекательность золота для инвесторов увеличивается на фоне перспектив более длительного, чем ожидалось, восстановления экономики после пандемического кризиса, а также возросшей геополитической напряженности.

Аналитики считают, что в ближайшее время стоимость драгметалла продолжит расти и достигнет 2300 долларов за унцию. «Почва для дальнейшего роста стоимости золота подготовлена, – отмечает аналитик Sprott Inc. Пол Вонг. – Впереди нас ждет дальнейшее наращивание государствами бюджетных расходов, сохранение высокостимулирующей денежно-кредитной политики в течение нескольких лет, а также сложное восстановление экономики».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.08.20

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