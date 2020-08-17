Из-за пандемии в Японии рухнул ВВП

Япония сообщила о своем худшем показателе ВВП за всю историю наблюдений. Экономисты во всем винят пандемию коронавирусной инфекции.

Как сообщает CNN, третья по величине экономика мира сократилась на 7,8% во втором квартале по сравнению с первым кварталом. Это привело к ежегодному снижению ВВП 27,8% – худшему с 1980 года. Причем, улучшить экономические показатели не удалось и в третьем квартале 2020 года – падение продолжается.

Отчет кабинета министров Японии говорит о том, что потребление, на которое приходится более половины экономики Японии, упало на 8,2% за квартал, ведь в апреле и мае предприятия по всей стране закрылись на карантин, который продлился шесть недель.

Кроме того, внешний спрос сократил ВВП Японии на три процентных пункта за квартал – из-за сокращения мировой торговли, сообщает CNN.

Токио, Елена Васильева

Токио. Другие новости 17.08.20

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