Эксперты скорректировали данные по падению экономики Германии

Немецкая экономика во втором квартале сократилась немного меньше, чем первоначально предполагала статистика. Согласно пересмотренной оценке Федерального статистического управления (Destatis), валовой внутренний продукт (ВВП) федеративной республики упал на 9,7 процента. Изначально же говорилось о снижении на 10,1 процента.

Однако, несмотря на скорректированные данные, все равно это самый большой спад экономики Германии, начиная с 1970 года.

Основной удар был нанесен карантином, связанным с ограничением распространения коронавируса: отели, рестораны и ряд магазинов пришлось закрыть. Ограничения в работе также затронули ряд фабрик, были отменены все выставки, концерты и конференции.

В годовом исчислении экономика упала на 11,3 процента. Первоначально статистики ожидали снижения ВВП на 11,7 процента.

Восстановление экономики ожидается уже во второй половине текущего года.

Берлин, Елена Васильева

Берлин. Другие новости 25.08.20

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