Finnair сократит 15 процентов рабочих мест

Финская авиакомпания Finnair планирует сократить до 1000 рабочих мест, или 15% своего списочного состава. Данная непопулярная мера – следствие воздействия кризисных явлений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

«К сожалению, быстрого улучшения ситуации с пандемией не предвидится. Наши доходы значительно упали, и поэтому нам просто нужно скорректировать наши расходы», – говорится в официальном заявлении генерального директора авиакомпании Топи Маннера.

Хельсинки, Елена Васильева

Хельсинки. Другие новости 25.08.20

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