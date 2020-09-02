Пандемия привела Австралию к рецессии

Пандемия коронавируса привела Австралию к ее первой экономической рецессии за последние тридцать лет.

Австралийское бюро статистики (ABS) сообщило в среду, что ВВП страны сократился во втором квартале на 7%.

Это второй квартал подряд спада для Австралии – ВВП сократился на 0,3% в первом квартале.

В совокупности же за два квартала 2020 года наблюдается крупнейшее падение экономики с момента начала рекордов в 1959 году. Реальные показатели оказались даже хуже прогнозов аналитиков, которые пророчили падение на 5,9%.

Власти Австралии объясняют происходящее пандемией и мерами, которые были предприняты для ее сдерживания, хотя и до коронавируса в стране наблюдались определенные экономические проблемы.

На фоне всего происходящего упало и потребление домохозяйств – на более чем на 12%, а расходы на услуги уменьшились почти на 18%.

«Мы сделали все возможное, чтобы смягчить удар для австралийского сообщества от Covid-19, – заявил казначей Джош Фриденберг в Канберре в среду. – Нашим приоритетом было и будет спасение жизней и обеспечение того, чтобы система здравоохранения Австралии имела возможность тестировать, отслеживать и лечить случаи коронавируса».

Канберра, Елена Васильева

Канберра. Другие новости 02.09.20

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