Компания Walt Disney сокращает 28 000 сотрудников своих в тематических парках. Причина – падение доходов связи с пандемией коронавируса.

Тематические парки компании сильно пострадали от пандемии, поясняет ВВС. Все свои парки компания Уолт Дисней закрыла в начале этого года из-за распространения вируса. Открыться они смогли летом, после ослабления ограничений из-за локдауна. До сих пор не работает парк в каифорнии – ему не дают открыться власти штата, опсаясь, что он станет рассадником ковида.

Несмотря на возможность работать, посещаемость в парках по-прежнему остается низкой – из-за требований по соблюдению социальной дистанции и общего сокращения турпотока.

«Мы приняли очень трудное решение начать процесс сокращения нашей рабочей силы в сегменте парков, развлечений и продуктов на всех уровнях», – заявил Джош Д'Амаро, председатель подразделения парков компании Уолт Дисней.

Москва, Елена Васильева

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