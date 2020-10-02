H&M закроет пять процентов своих магазинов по всему миру

H&M в следующем году намерена закрыть 250 магазинов по всему миру из-за пандемии коронавируса – люди все чаще делают покупки в Интернете.

Сообщается, что на сегодняшний день у ритейлера работает 5 000 магазинов по всему миру, так что объявленное в четверг сокращение затронет 5% от общего количества торговых точек.

Шведский ритейлер заявил, что третий квартал, охватывающий продажи с июня по август, немного выровнял упавшие продажи, связанные с закрытием торговых точек во втором квартале. Тем не менее, продажи в сентябре снизились на 5% по сравнению с тем же месяцем год назад, сообщает CNN.

«Мы считаем, что худшее уже позади, и у нас есть все возможности для того, чтобы выйти из кризиса сильнее», – заявила генеральный директор Хелена Хелмерссон.

Коронавирус развил тенденцию к онлайн-покупкам, которая уже и без этого подорвала розничную торговлю и нанесла удар по крупным сетям еще до пандемии. Соперник H&M, компания Inditex, владеющая Zara и другими модными брендами, заявила ранее, что планирует закрыть до 1200 магазинов в этом и следующем году, отдавая предпочтение покупкам на их официальных сайтах.

H&M и Inditex – не единственные ритейлеры, которые испытывают затруднения. American Eagle Outfitter и GameStop также недавно объявили о планах закрыть сотни магазинов из-за роста количества покупок в Интернете.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 02.10.20

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