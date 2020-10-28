Власти Кубани опасаются за урожай озимых из-за засушливой погоды

Власти Краснодарского края опасаются за будущий урожай озимых культур. В регионе стоит засушливая погода, при этом синоптики прогнозируют теплую и малоснежную зиму.

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, уже сейчас озимые начинают потихоньку кое-где всходить, а снега и нет, и не предвидится, передает «Интерфакс». «А если случится мороз – они же «голые» у нас», – констатировал глава региона.

Из-за отсутствия дождей в этом году сильнее всего могли пострадать посевы риса. Пришлось перераспределять водные ресурсы из Ставропольского края и Карачаево-Черкесии. «А у них-то в следующем году воды хватит для нас? Поэтому нужно максимально задействовать программы мелиорации, создавать новые программы поддержки создания мелиорации. Расчистка русел рек должна быть», – отметил губернатор.

Полностью исправить ситуацию не сможет даже снежная зима. По мнению ученых, чтобы уровень воды в реках поднялся, нужно как минимум три года с обильными осадками зимой. «Вот насколько упали запасы воды в регионе. И мы должны понимать, что делать в случае если вдруг опять ситуация с заморозками и засухой повторится», – подчеркнул глава Кубани.

Краснодар, Зоя Осколкова

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