Сотрудники ФНС создали преступную группу по уходу налогов

В Самарской области бывшие и действующие сотрудники налоговых органов создали одну из крупнейших в стране площадок по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в СКР.

Преступная группа специализировалась на налоговых махинациях. При этом поддержку налоговикам обеспечивали работники силовых структур. По версии следствия, услугами преступников пользовались подрядчики госкорпораций и крупных компаний из разных регионов России.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). В домах подозреваемых, а также в межрайонной инспекции №2 по Самарской области прошли следственные мероприятия. Следователи считают, что содействие преступной группы помогло коммерческим компаниям уклониться от выплаты НДС на 4,4 млрд рублей.

По словам источника, преступники помогали уходить от налогов по схеме «бумажного НДС». В этом случае компания подставляет в цепочку взаимоотношений фиктивные сделки с фирмами-однодневками. Операции отражаются в документах, хотя в реальности товары и услуги не оплачивались, таким образом увеличивается «входящий» НДС, а итоговая сумма налога к уплате снижается.

Самара, Зоя Осколкова

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