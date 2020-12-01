Каспийская килька не может стать шпротами из-за нормативно-правовой базы

Запустить массовое производство шпрот в масле из каспийской кильки сегодня не возможно из-за существующей нормативно-правовой базы, рассказал представитель крупной компании по производству рыбной продукции в России «Балтийский берег».

Оказалось, что регистрационный ассортиментный знак консервам присваивает отраслевой Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Для выловленной в Каспийском море кильки, как сырья для производства шпрот, он отсутствует. Что означает запрет на изготовление такой продукции, передает РБК.

Промышленный вылов кильки, из которой делают популярные рыбные консервы, возобновился на Каспии в 2019 году после длительного перерыва, связанного с экологическими причинами. В конце 1990-х годов в Каспийское море попал хищник – гребневик мнемиопсис, который уничтожил всю кормовую базу кильки и вызвал массовую гибель рыбы от голода.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев отмечает, что по вкусовым качествам каспийская килька превосходит балтийскую, и в ближайшие годы бренд «дагестанской кильки» может занять «весомое место» на рынке.

Согласно данным опроса ВЦИОМом, который проводился в 2019 году, килька входит в десятку наиболее популярных видов рыб: 29% россиян, которые едят рыбу, признались, что едят кильку и балтийские шпроты хотя бы иногда, 15% – что употребляют их чаще всего.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.12.20

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