В Красноярске и Омске появятся особые экономические зоны

На территории Красноярского края и Омска появятся особые экономические зоны. Соответствующее решение было принято на заседании специальной рабочей группы под руководством полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

По словам полпреда, сейчас в России действуют 36 особых экономических зон, 92 территории опережающего развития (ТОР) в моногородах и ЗАТО, 22 ТОР на Дальнем Востоке и одна ТОР в Арктике. Теперь к их числу в рамках реализации проекта «Енисейская Сибирь» добавятся еще две ОЭЗ.

ОЭЗ «Красноярская технологическая долина» позволит сконцентрировать на единой площадке производственные мощности в сфере алюминиевой промышленности. По замыслу авторов проекта, к 2030 году будет организовано не менее 1300 рабочих мест, а инвестиции превысят 16 млрд рублей.

В ОЭЗ «Авангард» в Омске реализуют проекты в сфере нефтехимии. К 2030 году планируется создание более 700 рабочих мест, а инвестиции составят более 23 млрд рублей.

«Одна из задач, которую ставит перед нами руководство страны, – постоянно улучшать инвестиционный климат, а для этого в том числе нужно совершенствовать режимы преференциальных территорий. Делать все для того, чтобы инвестор был заинтересован расширять производства и формировать новые рабочие места», – приводит слова Трутнева «РГ».

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 16.12.20

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