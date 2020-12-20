Россия вводит пошлины на вывоз сои и металлолома

Россия собирается ввести экспортную пошлину на соевые бобы и лом черных металлов. Соответственную инициативу Минпромторга поддержала подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Пошлину на сою в размере 30% (но не менее 165 евро за тонну) планируется ввести на период с 1 февраля по 30 июня 2021 года. В Минпромторге такое решение объясняют необходимостью предотвратить роста цен на соевое масло и соевый шрот, используемые в пищевой промышленности.

Ставка пошлины на экспорт лома черных металлов утверждена в размере 5% (но не менее 45 евро за тонну). Когда пошлина будет введена, не уточнятся.

Ранее правительство ввело квоту в размере 17,5 млн тонн на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, напоминает «Коммерсант». Экспорт сверх квоты будет облагаться пошлиной в 50%.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 18.12.20

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