Во всем мире навсегда потеряны 5 млн биткоинов

В данный момент в мире добыто около 19 млн биткоинов. Их число продолжает расти с каждым днем. При этом есть и потери, об это сообщил глава отдела цифровых активов швейцарского онлайн-банка Swissquote Крис Томас.

По его словам, от 3 до 5 млн биткоинов были навсегда утрачены из-за забытых паролей или повреждения оборудования для их майнинга.

По прогнозам экспертов, в 2021 году число биткоинов достигнет 21 млн, несмотря на это спрос на криптовалюту до сих пор превышает предложение. Именно это и подстегивает рост стоимости биткоинов, передает РИА «Новости». Накануне цифровая валюта побила рекорд и торговалась на уровне 27 603 доллара.

Кроме того, стоимость криптовалют растет из-за позитивных новостей о пандемии, в частности, речь идет об информации о массовой вакцинации населения в разных странах. Аналитики Morgan Stanley не исключают, что в скором времени биткоин может постепенно вытеснить доллар и лишить его статуса резервной мировой валюты.

Берн, Зоя Осколкова

Берн. Другие новости 28.12.20

ФАС предлагает ввести пошлины на экспорт стали для борьбы с ростом цен на жилье. / «Существенно припала»: Кремль оценил ситуацию в российской экономике. / Итоги льготной ипотеки: в России растут цены на «вторичку», дальше – будет дороже. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»