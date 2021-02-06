Ученые придумали, как с пользой использовать тонны использованных медицинских масок

Австралийские ученые нашли применение миллионам штук использованных медицинских масок: из них можно строить дороги. Согласно предварительным расчетам, на километр трассы может уходить до 3 млн масок, это повысит прочность покрытия.

Использовать маски предложили ученые из Королевского технологического института в Мельбурне, их исследование опубликовано в журнале Science of the Total Environment. Чтобы получать более прочный и вместе с тем пластичный материал дорожного покрытия, с переработанным бетоном надо смешивать измельченные медицинские маски, считают ученые.

Авторы идеи пояснили, что в масках присутствует пластик – например, полипропилен, который довольно долго не разлагается, что создает проблему при утилизации медицинских масок. При этом тот же пластик способен усилить связи между составляющими дорожной смеси.

Эксперименты, которые проходили под руководством профессора Джи Ли, показали, что такую смесь можно использовать в двух из четырех слоев дороги. На 1 км пути при этом потребуется примерно 3 млн штук масок.

Основные затраты при этом лягут на этап сбора и дезинфекции масок. При исследовании ученые брали неиспользованные изделия из-за действия ограничительных мер.

Мельбурн, Екатерина Иванова

Мельбурн. Другие новости 06.02.21

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