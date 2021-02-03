Куда вложиться, чтобы заработать в 2021 году – мнения экспертов

Сложности 2020-го пандемийного года еще четче обозначили вопросы эффективного вложения свободных денег. Качественные инструменты, которые могут обеспечить доход, – предмет каждодневного спора финансовых аналитиков. РИА «Новый День» опросил экспертов на предмет актуальных советов о том, как и куда вложиться человеку, чтобы заработать.

Вложения в иностранную валюту

«На мой взгляд, если смотреть на ситуацию с точки зрения человека, а не бизнеса, то наиболее приемлемый вариант – это валюта. Причем, скорее, доллар. Он показал хорошие результаты за прошлый год», – считает доцент УрГЭУ Константин Юрченко.

Директор екатеринбургского филиала крупной инвесткомпании Андрей Цуран напоминает о нескольких важных правилах при выборе вложения средств в иностранные деньги. Первое – валюта сбережений должна соответствовать валюте финансовой цели: «Если вы, например, копите деньги на приобретение автомобиля, образование за рубежом и иные блага, номинированные в иностранной валюте, то и копить на них логично в долларах или евро».

Второе – долгосрочные накопления лучше делать в иностранной валюте, добавляет Андрей Цуран: «В длительном периоде рубль имеет тенденцию скорее к ослаблению, чем к росту (экономика России слишком сильно зависит от экспорта энергоносителей, в то время как современный мир постепенно движется в сторону «зеленых» технологий и альтернативных источников энергии)».

Третье – в долларах больше интересных инструментов для инвестирования, чем в евро. Последнее правило специалиста – покупать валюту лучше всегда и понемногу, чтобы не приобрести ее при пиковом курсе.

Инструменты с низкой доходностью. Депозиты и недвижимость

На депозитах специалист по инвестициям Андрей Цуран советует хранить деньги, которые могут экстренно понадобиться: «Касательно депозитов: инфляция в декабре 2020 составила 4,9%, а реальная максимальная ставка по вкладам в банках составляет около 5% (я не беру в расчет вклады, при оформлении которых нужно купить еще какой-то продукт: ИСЖ, ПИФ и т.д.). Кроме того, с 2021-го введен НДФЛ с процентов по вкладам (не платится только с процентов с суммы 1 млн рублей, умноженной на ключевую ставку). Таким образом, депозит – максимум средство сохранить деньги, но никак не заработать».

Покупку недвижимости, по словам Цурана, сейчас не стоит рассматривать в качестве выгодной инвестиции. Если же есть острая необходимость в приобретении жилья, только в этом случае можно совершать сделку: «Что касается недвижимости, то рост цен в 2020-м полностью нивелировал эффект от льготной ипотеки, и, по прогнозам экспертов, в текущем году не ожидается значимого роста цен, превышающего инфляцию. Более того, учитывая большую долю ипотеки в объеме продаж жилья и то, что реальные доходы населения не растут, – через некоторое время мы можем увидеть увеличение предложения квартир на рынке за счет продажи его заемщиками, которые не могут справиться с долговой нагрузкой».

Акции и облигации, чтобы приумножить деньги

Для консервативных инвесторов подойдут российские облигации. Сформировать портфель можно начиная с любой суммы, а срок рекомендуемого открытия – от года. Инструмент – максимально приближенный к депозиту.

«Разница в том, что, покупая облигации, вы даете деньги в долг не банку, а – непосредственно государству (облигации федерального займа) либо крупным корпорациям (Газпром, ЛУКойл, МТС и другие), в кредитоспособности которых в настоящий момент практически нет сомнений», – рассказал Андрей Цуран, добавив, что сейчас можно сформировать портфель, приносящий доход на несколько процентов выше депозита.

Не стоит забывать и об акциях – ими могут воспользоваться те, кто хочет получать более высокую доходность. «В текущий момент российский рынок по дивидендной доходности занимает одно из первых мест в мире. Акции некоторых российских компаний (в основном, это экспортеры) в текущем году могут дать двузначную дивидендную доходность (и это – без учета возможного роста стоимости акций)», – пояснил эксперт.

Американская экономика постепенно восстанавливается после пандемии, но есть секторы, которые еще не затронул взрывной рост прошлого года. Поэтому можно вложить деньги в американские акции. Большинство ликвидных акций есть на Санкт-Петербургской бирже.

Вложения с высоким риском. Биткоин

2020-й стал годом роста на рынке криптовалют, но в этом году, по мнению экспертов, от них можно ожидать чего угодно. «Риски по финансовым рынкам высоки из-за их поста в прошлом году, а экзотические варианты (биткоин) – в зоне закритических рисков. Биткоины остаются неопознанными летающими объектами», – полагает доцент УрГЭУ Константин Юрченко.

Екатеринбург, Анна Темрук, Марина Симбирятина

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