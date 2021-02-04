Мировые цены на продукты питания взлетели до максимума с 2014 года

Мировые цены на основные продукты питания достигли в январе самого высокого уровня с июля 2014 года, чему способствовало повышение цен на зерно, масла и сахар. Об этом сообщило в четверг Агентство ООН по продовольствию и сельскому хозяйству (ФАО).

Индекс цен на продовольствие ФАО, который отслеживает ежемесячные изменения мировых цен на наиболее продаваемые продукты питания (сахар, масла, зерно, молочные продукты, мясо), в январе составил в среднем 113,3 пункта, что на 4,3% больше, чем в декабре 2020 года, что является самым высоким уровнем с июля 2014 год, сообщила ФАО.

Больше всего в январе подорожал сахар – на 8,1% по сравнению с декабрем – из-за климатических факторов и опасений по поводу доступности. По зерновым индекс цен вырос на 7%, что обусловлено скачком цен на кукурузу в январе на 11,2%, а за год этот продукт подорожал более чем на 40%, пишет «Фигаро».

В январе цены на пшеницу выросли на 6,8%, поскольку ведущий мировой экспортер, Россия, решила в марте удвоить экспортную пошлину, что привело к сокращению продаж.

Растительные масла за минувший месяц подорожали на 5,8%, это самый высокий уровень с мая 2012 года, уточняет ФАО. Это связано с более низким, чем ожидалось, производством пальмового масла в Индонезии и Малайзии из-за обильных дождей и нехватки рабочих-мигрантов, а также с длительными забастовками в Аргентине.

Цены на молочные продукты в январе выросли на 1,6%, чему способствовали крупные закупки в Китае в преддверии новогодних праздников, а также сезонное снижение экспортных поставок Новой Зеландии.

Индекс цен на мясо ФАО вырос на 1% из-за большого объема мирового импорта мяса птицы, особенно из Бразилии, в то время как эпидемии птичьего гриппа ограничили производство и экспорт из нескольких европейских стран.

Москва, Наталья Петрова

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