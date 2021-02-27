Аналитики спрогнозировали главные риски России в 2021 году

Специалисты кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings спрогнозировали главные риски России в 2021 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ключевыми проблемами для российской экономики могут стать

– ужесточение западных санкций;

– ослабление макрополитической конструкции;

– транзит власти и внутриполитическую волатильность.

При этом, по словам аналитиков, текущий кредитный рейтинг России уже учитывает вероятность «умеренного ужесточения санкций». «Ресурсы и опыт российского правительства, включая существенные финансовые резервы (объем ликвидных средств суверенного фонда превышает $116 млрд), позволяют абсорбировать этот риск без ущерба для кредитного рейтинга», – цитирует РБК специалистов, считающих, что базовым сценарием являются выборочные ограничения против физических лиц, несистемных банков и неэнергетических компаний.

Сложнее обстоят дела с макрополитической конструкцией. Консервативная бюджетная политика считается сильной стороной России, позволяя обеспечивать макроэкономическую стабильность за счет низкого уровня госдолга и значительных резервов, относительно низкой инфляции и стабильно положительного сальдо платежного баланса.

Однако коронакризис вынудил правительство России существенно увеличить расходы. В итоге госдолг вырос на 5,4 трлн рублей, а инфляция по итогам года вышла за пределы таргета ЦБ, составив 4,9%, а реальные доходы населения сократились на 3,5% и сегодня отстают более чем на 10% от уровня 2013 года.

В 2021 году риск больших трат сохраняется. Например, протестная активность может спровоцировать увеличение расходов в рамках предвыборной кампании в Госдуму.

Что же касается транзита власти, то, по мнению аналитиков, конституционные поправки, позволяющие Владимиру Путину переизбраться на должность президента в 2024 году, «несколько улучшила видимость» политического будущего страны в краткосрочной перспективе, но не уменьшила неопределенность относительно преемника власти, когда Путин покинет свой пост.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 27.02.21

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