Россию причислили к «горячим точкам» по росту цен на продукты

Bloomberg отнес Россию к «горячим точкам» по росту цен на продукты. Компанию РФ в этом списке составляют Бразилия, Нигерия, Турция и Индия.

Эксперты отмечают, что мировые цены на продовольствие достигли максимума за шесть лет. Причиной этого стали возросший спрос со стороны Китая, несовершенство схем продовольственных поставок и природные катаклизмы.

По мнению аналитиков Bloomberg рост цен на продукты питания будет по-разному проявляться в различных странах, и последствия этой тенденции будут ощущаться дольше, чем пандемия коронавируса, и «выйдут за ее рамки».

А наибольший резонанс прогнозируется в крупнейших странах со средним уровнем дохода населения, жители которых тратят на еду большую часть потребительской корзины. Это и есть те самые «горячие точки», к которым агентство отнесло Россию, Бразилию, Нигерию, Турцию и Индию.

В Бразилии, например, зафиксирован самый быстрый среди стран с развивающейся экономикой рост цен на продукты по сравнению с общей инфляцией. Так, рис в минувшем году подорожал на 76%, а молоко и говядина – более чем на 20%. Рост цен на основные продукты может привести к усилению неравенства, пишет Bloomberg.



В Нигерии в январе отмечен самый быстрый рост цен на продукты за последние 12 лет: на еду, в среднем, тратится более 50% семейного бюджета. После падения цен на нефть в стране сократились запасы иностранной валюты, необходимые для импорта товаров, сельскохозяйственной продукции не хватает из-за проблем с поставками и нападений на фермеров. Плюс ко всему, стане пришлось временно закрыть сухопутные границы. В итоге в Нигерии возникла нехватка основных продуктов питания.

В Турции, больше всех в мире экспортирующей муки и потребляющей хлеба на душу населения, цены на продукты в январе выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост отмечен на зерновые и овощи. Подорожание продуктов вкупе с падением курса лиры отрицательно сказались на рейтинги президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Несмотря на то, что Индия является крупнейшим в мире экспортером риса и вторым по величине после США производителем пшеницы, миллионы ее граждан голодают, в стране есть проблема недоедания среди детей, отмечает Bloomberg, подчеркивая, что рост цен на продукты питания стал основной причиной политической напряженности.



Что же касается России, то по мнению аналитиков агентства, введение тарифных квот на экспорт зерновых и установка предельных цен на ряд продуктов могут спровоцировать рост инфляции. Аналогичной точки зрения придерживается и Счетная палата РФ, в январе заявившая, что регулирование цен на продукты может привести к их дефициту. Минсельхоз, в свою очередь, утверждает, что агропромышленный сектор по многим показателям «перевыполняет пороговые значения», напоминает РБК.

Москва, Игорь Юров

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